Israele: 12 arrestati in manifestazione anti Netanyahu (Di domenica 6 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 06 SET - Sono stati 12 i manifestanti arrestati ieri sera a Gerusalemme durante la protesta svoltasi - come da settimane - nei pressi della residenza ufficiale del premier. Lo ha detto ... Leggi su corrieredellosport

sardanews : Israele: 12 arrestati in manifestazione anti Netanyahu - RadioBullets : ??Israele e Palestina: donna incinta e altri tre feriti dal lancio di pietre di coloni israeliani. ????Egitto: arresta… - Infoconte : Gli ultimi mesi hanno visto #Israele reprimere personalità culturali e intellettuali nei territori occupati Gli att… - badmonta : RT @rubio_chef: @emanuelefiano Possa riposare in pace il ragazzo ucciso dall’odio generato dai sionisti, possano avere voce e giustizia un… - Cocco060477 : RT @rubio_chef: @emanuelefiano Possa riposare in pace il ragazzo ucciso dall’odio generato dai sionisti, possano avere voce e giustizia un… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele arrestati Israele: 12 arrestati in manifestazione anti Netanyahu - Mondo ANSA Nuova Europa Israele: 12 arrestati in manifestazione anti Netanyahu

(ANSA) - ROMA, 06 SET - Sono stati 12 i manifestanti arrestati ieri sera a Gerusalemme durante la protesta svoltasi - come da settimane - nei pressi della residenza ufficiale del premier. Lo ha detto ...

Coronavirus, in Francia 8.550 positivi in 24 ore. Spagna, quasi 6.500 nuovi casi

Roma, 5 settembre 2020 - La pandemia di Coronavirus non si arresta. E continua la sua corsa in tutto il mondo: dall'inizio dell'epidemia, secondo un rapporto stabilito dall'Afp, sono stati ufficialmen ...

(ANSA) - ROMA, 06 SET - Sono stati 12 i manifestanti arrestati ieri sera a Gerusalemme durante la protesta svoltasi - come da settimane - nei pressi della residenza ufficiale del premier. Lo ha detto ...Roma, 5 settembre 2020 - La pandemia di Coronavirus non si arresta. E continua la sua corsa in tutto il mondo: dall'inizio dell'epidemia, secondo un rapporto stabilito dall'Afp, sono stati ufficialmen ...