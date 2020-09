Ilary Blasi e Francesco Totti finiscono nel caos: è accaduto in casa… (Di domenica 6 settembre 2020) Diretta Instagram di Francesco Totti e i figli Nella famiglia Totti accade di tutto e di più. A saperne qualcosa sono i follower di Ilary Blasi e Er Pupone che li rendono partecipi grazie a delle foto e video su Instagram. Ad esempio, qualche giorno fa i figli di della nota coppia hanno realizzato una diretta su IG, lasciando a bocca aperta tutti coloro che li seguono sul noto social network. In poche parole, il primogenito Christian e Chanel, colei che è apparsa in una nota rivista, hanno condotto il collegamento e la madre non era presente. Al loro fianco c’era il padre e tutti e tre hanno dato vita ad una divertente gag. Padre e figli hanno risposto ai quesiti posti dai follower e l’ex Capitano della Roma sull’assenza della sua dolce metà ha commentato ... Leggi su kontrokultura

