"Il giudizio, finalmente, al popolo sovrano dei lettori". Intervista a Giorgio Dell'Arti (Di domenica 6 settembre 2020) Tremila lettori per oltre ottocento titoli e una sola domanda: “Qual è il più bel libro di narrativa pubblicato l’anno scorso?”. Così è iniziata l’avventura di Romanzo Popolare 2019, il torneo letterario ad eliminazione nato dall’idea di Giorgio Dell’Arti con la collaborazione Della redazione di Robinson, inserto culturale di Repubblica. “Di solito ai premi letterari concorrono solo i libri che gli editori candidano. Nel nostro caso, case editrici e autori non hanno chiesto niente: siamo stati noi a far gareggiare tutti”, racconta all’HuffPost il giornalista e scrittore.Ma la storia Della sfida letteraria parte da lontano. Iniziò trent’anni fa, quando Giorgio ... Leggi su huffingtonpost

LinaVadal : RT @HuffPostItalia: 'Il giudizio, finalmente, al popolo sovrano dei lettori'. Intervista a Giorgio Dell'Arti - HuffPostItalia : 'Il giudizio, finalmente, al popolo sovrano dei lettori'. Intervista a Giorgio Dell'Arti - massifam : Finalmente non mi interessa del vostro giudizio. - Cecilia3196 : RT @mgdj56: Visto che la causa di tutto ciò è questo #Governoimproponibile, qualcuno svegli #Mattarella e lo induca alla vera cura per l’It… - SmitArianna : RT @marcomerlino19: @MauriNewWorld @antiantisemites Se mi distacco emozionalmente non vedo solo #Male nel #CoronaSHOW... ANZI... Molti ha… -

Ultime Notizie dalla rete : giudizio finalmente "Il giudizio, finalmente, al popolo sovrano dei lettori". Intervista a Giorgio Dell'Arti (di A. Marrocco) L'HuffPost Karpinski: libri, amici, ritratti di un testimone del ’900

Nella mezza dozzina di mail che, in questi ultimi anni, ho avuto la fortuna di scambiare con Wojeciech Karpinski – e l’unica volta che ci siamo incontrati, a Parigi, nel suo bell’appartamento in rue F ...

Erasmus, a giudizio l’autista del bus

Il tragico incidente in Spagna in cui persero la vita tredici studentesse, tra le quali Elena Maestrini di Gavorrano ...

Nella mezza dozzina di mail che, in questi ultimi anni, ho avuto la fortuna di scambiare con Wojeciech Karpinski – e l’unica volta che ci siamo incontrati, a Parigi, nel suo bell’appartamento in rue F ...Il tragico incidente in Spagna in cui persero la vita tredici studentesse, tra le quali Elena Maestrini di Gavorrano ...