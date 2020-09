Gp di Monza, la diretta – Hamilton e Bottas in prima Fila, le Ferrari in difficoltà tentano un (difficile) recupero sulla pista di casa (Di domenica 6 settembre 2020) Parte il Gp di Monza di Formula 1 con le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas che scattano dalla prima linea e le Ferrari, con la scuderia impegnata nel gran premio numero 1000, costrette a rincorrere dalla 13esima con Charles Leclerc, vincitore nel 2019, e 17esima posizione, con Sebastian Vettel, dopo un sabato da dimenticare. Dietro il campione del mondo e il compagno di squadra, terzo tempo per Carlos Sainz con la McLaren. Poi Perez, Verstappen, Norris e Ricciardo. La diretta 15.05 – Tutto pronto sul circuito di Monza per la partenza dopo il passaggio delle Frecce Tricolori. L'articolo Gp di Monza, la diretta – Hamilton e Bottas in prima Fila, le ... Leggi su ilfattoquotidiano

