Essere morbidi: elisir di serenità (Di domenica 6 settembre 2020) La morbidezza dell’anima Ogni Essere vivente (umani, animali e piante) nasce morbido per divenire nel tempo rigido, è un processo fisiologico che non possiamo interrompere, ma sicuramente rallentare: lo sport per il corpo e la consapevolezza per la psiche. Qui parleremo solo dell’aspetto psicologico: per consapevolezza si intende la capacità di sapere chi siamo, cosa stiamo provando e come possiamo reagire. La morbidezza rende la quotidianità meno pesante, fa risparmiare le energie e le relazioni si mantengono serene; non confondiamola con la mancanza di personalità, al contrario: ci vuole una forte capacità emotiva e cognitiva per giungere in questo stato di tranquillità. morbidi si nasce, rigidi ci si diventa Quando veniamo al mondo siamo morbidi nel corpo e nella mente, i bambini ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Essere morbidi: elisir di serenità - Claudio_Melmoth : Nel conoscere qualcuno, come nel sesso con qualcuno, bisogna capire quando bisogna essere duri e rigidi e quando bi… - Antonio56060329 : @FurlanAnnamaria Bisogna applicare le leggi e le norme. Essere morbidi coi fascisti e coi no tutto, potrebbe rivela… - giuliaghiraldi : IMMAGINATE ESSERE NIALL E TOCCARE I RICCI LUNGHI ED ESTREMAMENTE MORBIDI DI HAZ AIUTO STO IMPAZZENDO - deadcybertokyo : e parlo soprattutto per esperienza personale, uso saponi specifici per le parti intime e gli assorbenti devono esse… -

Ultime Notizie dalla rete : Essere morbidi Essere morbidi: elisir di serenità Il Corriere della Città