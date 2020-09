Ayrton Senna segreto (prossimamente su Netflix) (Di domenica 6 settembre 2020) Il Senna segreto, quello visto da vicino. Il Senna che in famiglia chiamavano Beco o Becão (fu una cuginetta che non riusciva a pronunciare il suo nome a battezzarlo così), il campione che – come racconta sua madre Neyde – fischia di felicità mangiando il suo piatto preferito, gli spaghetti al pomodoro. Il Senna più intimo, colto nei momenti di relax, lontano dalle piste, come un attore appena rientrato dietro le quinte e sollevato dall’obbligo di recitare. Leggi su vanityfair

