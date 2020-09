‘The Bold Type’: trama, cast e tutte le curiosità (Di sabato 5 settembre 2020) trama: La serie segue le vicende di tre giovani migliori amiche (Jane, Kate e Sutton) che lavorano per Scarlet, una rivista globale femminile americana di moda, spettacolo, sport e amore. Oltre al lavoro, dovranno fare i conti con le loro vite oltraggiose a New York mentre imparano a trovare le proprie voci ed esplorare la loro sessualità, identità, l’amore, il successo, le proprie ambizioni e i propri sogni. (tratta da: Wikipedia) Curiosità: The Bold Type è una serie tv statunitense prodotta dalla Freeform e disponibile, in Italia, su Amazon Prime Video. Si tratta di una comedy-drama che racconta le vicende di tre giovani ragazze e si ispira alla vita di Joanna Coles, ex caporedattrice di Cosmopolitan. La serie è stata creata da Sarah Watson, madre anche di Parenthood, ma a causa di alcune divergenze con il ... Leggi su isaechia

_purplejade_ : @FINELINE21 @raindropsway TRUE, infatti pensavo che nessuno avrebbe capito questo tweet but The bold type merita davvero di più ?? - leasmuffin : @hugmeesposito The bold type anche se ci sono solo le prime due stagioni - FINELINE21 : @_purplejade_ @raindropsway QUANTO ADORO THE BOLD TYPE MAMMA MIA È DISGUSTOSAMENTE SOTTOVALUTATA - _purplejade_ : @raindropsway The Bold Type, sembrerà banale ma lavorare per un magazine al femminile, a New York, con due amiche f… - xviolentrainx : + in The Bold Type ci sta pure Lush Life e Zara Larsson se lo deve guardare perché LO AMEREBBE e perché sì, oh. -

