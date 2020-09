Sul red carpet a Venezia anche l'infermiera Alessia Bonari, 'personaggio dell'anno' (Di sabato 5 settembre 2020) Era diventata nota per una foto, scattata lo scorso 9 marzo, che la ritraeva con i lividi che la mascherina le aveva provocato dopo un turno di lavoro interminabile in un reparto Covid. Ora Alessia ... Leggi su globalist

la_Biennale : #BiennaleCinema2020 Il regista di #TheDisciple #ChaitanyaTamhane e il suo cast sul red carpet di #Venezia77 - Corriere : Alessia Bonari, infermiera simbolo della lotta al Covid, sul red carpet - la_Biennale : #BiennaleCinema2020 @pfavino e la figlia Lea sul red carpet di #Venezia77 per il film #PadreNostro - nsrows : RT @fallinzay: Giulia De Lellis ha mostrato l’acne sul red carpet solo perché erano evidenti e quindi è stata costretta. Se avesse voluto m… - Laura20174972 : RT @6571Raffa: A quando Can a Venezia sul Red Carpet? Sicuramente presto ???????????? #CanYaman #BayYanlis #ÖzgeGürel #EzGür #ÖzgürAtasoy #EzgiIn… -

Ultime Notizie dalla rete : Sul red

Una caduta di stile per Beatrice Valli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e ora influencer su Instagram con 2,6 milioni di follower. La Valli, che in questi giorni sfila col fidanzato Marco Fantini ...E’ tutto per questa DIRETTA LIVE, un saluto dalla redazione di OA Sport. 16.03: Lewis Hamilton si conferma super nel time-attack, realizzando la pole-position con il nuovo record della pista di 1’18?8 ...