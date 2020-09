Sileri: 'Covid in crescita ma no criticità'. Lavoratori fragili? 'Non basta l'età' (Di sabato 5 settembre 2020) Il premier Conte annuncia che per l'autunno il governo ipotizza interventi mirati. Dai ministeri della Salute e dal Lavoro arriva la precisazione che non vi è automatismo tra l'età del lavoratore e l'... Leggi su tg.la7

MediasetTgcom24 : Sileri: casi Covid in Italia sono in crescita ma situazione non critica #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Sileri: 'Casi #Covid in crescita ma situazione non critica' #ANSA - RaiNews : Raddoppiare se non quadruplicare i test anti-Covid. Concordano Andrea Crisanti, docente di Microbiologia all'Unive… - PersilQ : RT @riktroiani: Prof. #Zangrillo: 'Sono stato autorizzato dal viceministro Prof. #Sileri a dire che in questo momento nel Lazio, una quota… - gianchy51 : RT @riktroiani: Prof. #Zangrillo: 'Sono stato autorizzato dal viceministro Prof. #Sileri a dire che in questo momento nel Lazio, una quota… -