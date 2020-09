Seraphine, l’influencer digitale potrebbe essere il nuovo campione di LoL (Di sabato 5 settembre 2020) Nelle ultime settimane, una nuova influencer è cresciuta costantemente in popolarità. Ha lunghi capelli rosa, scrive articoli sul suo gatto Bao e sul suo papà sprovveduto, ha un sacco di fan art, e spesso ritweetta pezzi di musica che ama. La sua biografia su Instagram recita: “aspirante cantautrice, cercatrice professionista di sentimenti“. Oh, e non è nemmeno reale. Seraphine è un’influencer virtuale, anche se, come ha rapidamente notato la sua crescente fan base, c’è qualcosa di diverso in lei. I suoi post sono pieni di easter eggs di League of Legends, e ha pubblicato una cover acustica di “Pop/Stars“, l’inno di LoL 2018 del gruppo virtuale K-pop K/DA. Ora lo sviluppatore Riot ha confermato che ci sono loro dietro il personaggio. In una dichiarazione, Riot ha ... Leggi su nonsolo.tv

Ultime Notizie dalla rete : Seraphine l’influencer