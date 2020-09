Sentiero degli Dei, riprendono le escursioni: tutte le info (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAgerola (Na) – riprendono le escursioni al “Sentiero degli Dei” chiuso momentaneamente per i troppi incendi registrati lungo il percorso mozzafiato, punta di spicco e di orgoglio del comune di Agerola. A dare notizia della riapertura del percorso che attraversa la costiera Amalfitana e Sorrentina è Luca Mascolo, sindaco di Agerola che sostiene: “Dopo ripetuti sopralluoghi, al fine di mettere in campo immediati interventi di messa in sicurezza del tracciato del Sentiero degli Dei colpito e sfregiato dal violento incendio dei giorni scorsi, e grazie alla straordinaria operatività della Comunitá Montana Monti Lattari che in brevissimo tempo ha garantito la percorribilità integrale del nostro percorso di ... Leggi su anteprima24

