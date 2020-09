Scritte e insulti contro ex sindaco M5S di Quarto candidata con Lega (Di sabato 5 settembre 2020) Nome e simbolo della Lega coperti con il nero di una bomboletta spray sull’insegna e un insulto scritto sulla saracinesca. Così si presentava questa mattina l’ingresso del comitato elettorale di Rosa Capuozzo, ex sindaco di Quarto (Napoli), primo sindaco eletto con il Movimento 5 Stelle in Campania e poi espulsa dal Movimento, oggi candidata al Consiglio regionale della Campania nella lista della Lega di Matteo Salvini. Ai piedi della saracinesca è stato lasciato un manifesto elettorale di Capuozzo strappato in due parti.Domani alle 11 è previsto un appuntamento elettorale a Quarto al quale parteciperanno Rosa Capuozzo e il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania Stefano Caldoro: “Una coincidenza, ... Leggi su huffingtonpost

