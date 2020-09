Restyling per piazza Dante, liberata anche dai parcheggiatori abusivi (Di sabato 5 settembre 2020) Dopo la chiusura al traffico veicolare di gran parte dell'area monumentale, con relativa pedonalizzazione nello scorso mese di febbraio, un altro importante passo in avanti è stato compiuto per ... Leggi su cataniatoday

fabion54 : Restyling per piazza Dante, liberata anche dai parcheggiatori abusivi

Vidal sembrerebbe essere uno degli obiettivi di mercato in casa Inter: il centrocampista, ormai ai ferri corti col Barcellona, sarebbe nella wishlist di Marotta in vista della stagione ormai imminente ...

Il bypass perde i pezzi, l’usura rende obbligatorio il restyling. Ponti, viadotti, svincoli e gallerie: le 31 infrastrutture dove si interverrà

ANCONA È la priorità delle priorità, perché la manutenzione delle infrastrutture è un punto cardine dell’amministrazione e, tra le infrastrutture, il bypass della Palombella è in cima alla lista degli ...

