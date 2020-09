Quanto dovrà rimanere in ospedale Berlusconi (Di sabato 5 settembre 2020) Tommaso Labate oggi sul Corriere ricostruisce la serata in cui il dottor Alberto Zangrillo ha deciso di ricoverare Berlusconi. Tutto è iniziato quando arriva il risultato della Tac. Medico e paziente si ritrovano faccia a faccia nella stessa stanza con il primo che deve spiegare al secondo che è meglio che non torni a Villa San Martino, per via precauzionale certo, ma è meglio di no: Il dialogo è complicato, anche perché c’è la distanza e ci sono le mascherine di mezzo. E poi Berlusconi è affaticato, avverte leggeri sintomi di stanchezza e spossatezza, anche se non ha febbre. Vuole tornare a casa, a Villa San Martino, da cui era uscito con la promessa che sarebbe stato giusto per il tempo di fare un esame e poi via, l’avrebbero riportato indietro. Non succederà nulla di tutto questo. ... Leggi su nextquotidiano

Andrea842631710 : @enzogoku69 Aspettiamo e vediamo. Io avrei venduto tutti pur di tenere kk e Allan per quanto li amo, ma oggi devo s… - massimo0123456 : RT @soleluna731: #buonaserata Alex Baroni - Cambiare - soleluna731 : #buonaserata Alex Baroni - Cambiare - ScaliaPaolo : Fin quando l'Unione Europea @Europarl_IT dovrà stare a guardare la violenza del 'Presidente' bielorusso...e l'Ita… - Marcephantom : @tuttosport Tutto indica che il miglior giocatore del mondo non poteva uscire dal suo club spagnolo, tutto indica c… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanto dovrà Remuzzi: "Covid, la fase epidemica in Italia è sostanzialmente finita" Corriere della Sera