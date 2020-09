Pulp Fiction: un ex eroinomane spiegò a John Travolta un trucco per il suo ruolo (Di sabato 5 settembre 2020) Un ex-eroinomane in riabilitazione, amico di Tarantino, spiegò a John Travolta un trucco utile per interpretare il ruolo di Vincent Vega in Pulp Fiction. Un amico personale di Quentin Tarantino, regista di Pulp Fiction, era un ex eroinomane in riabilitazione: fu lui a spiegare a John Travolta un trucco utile per comprendere gli effetti dell'eroina sul corpo umano senza dover necessariamente assumere la sostanza. L'amico di Tarantino disse all'attore che ubriacarsi bevendo tequila mentre ci si rilassa immersi in un bagno caldo si avvicina più di ogni altra cosa a uno sballo di eroina. Inizialmente era stato scelto Michael Madsen per il ... Leggi su movieplayer

maremmamaiaIa : Cioè sta facendo Pulp Fiction sull’8 e nessuno mi ha avvisata vaffanculo - cinemaniaco_fb : ?????????????? Pulp Fiction: un ex eroinomane spiegò a John Travolta un trucco per il suo ruolo - Peppe71615343 : @faberskj Io un classico: Pulp Fiction. Non riesco a rinunciarci anche se l’avrò visto 10 volte ?? - fgiannecchini : 'Mi chiamo Wolf, risolvo problemi'. Pulp Fiction. - AdolfoCrotti : PULP FICTION su TV8?????? Chi nn guarda è come Filippo Ciccio Vernazza??. -

Ultime Notizie dalla rete : Pulp Fiction «Pulp Fiction» stasera in tv. Non solo John Travolta e Uma Thurman, ecco che fine hanno fatto gli altri... Corriere della Sera «Pulp Fiction» stasera in tv. Non solo John Travolta e Uma Thurman, ecco che fine hanno fatto gli altri protagonisti

La pellicola diretta nel 1994 da Quentin Tarantino fu presentata in anteprima a Cannes e vinse la Palma D’Oro e un Oscar per la migliore sceneggiatura originale ...

Pulp Fiction e la scena della siringa: ecco come fu realizzata

Ecco come è stata realizzata la scena di Pulp Fiction in cui Vincent tenta disperatamente di praticare un'iniezione intra sternale di adrenalina nel petto di Mia Wallace. NOTIZIA di LUCA SCARSELLI — 0 ...

La pellicola diretta nel 1994 da Quentin Tarantino fu presentata in anteprima a Cannes e vinse la Palma D’Oro e un Oscar per la migliore sceneggiatura originale ...Ecco come è stata realizzata la scena di Pulp Fiction in cui Vincent tenta disperatamente di praticare un'iniezione intra sternale di adrenalina nel petto di Mia Wallace. NOTIZIA di LUCA SCARSELLI — 0 ...