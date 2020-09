Nations League, risultati e marcatori delle partite di oggi (Di sabato 5 settembre 2020) Questi i risultati delle partite del primo turno dei gironi di Nations League: Belgio supera 2-0 la Danimarca e raggiunge in testa al gruppo 2 l'Inghilterra (vincente alle 18 con l'Islanda al fotofinish), gol più assist per Mertens. Nel gruppo 3 comoda vittoria del Portogallo (anche senza CR7) sulla Croazia, 4-1 il risultato finale (un assist per Rebic). Vince anche la Francia che ringrazia Mbappé per l'1-0 sulla Svezia. Nelle partite del pomeriggio successi per Lussemburgo, Montenegro, Macedonia del Nord, Georgia e GibilterraLega A, gruppo 2DANIMARCA-BELGIO 0-29' Denayer, 77' Mertens DANIMARCA (4-3-3): Schmeichel; Wass (82' Zanka), Christensen, Kjaer, Skov; Hojbjerg, Eriksen, Delaney; Poulsen, Dolberg (83' Cornelius), Braithwaite (72' Maehle). Ct. ... Leggi su itasportpress

