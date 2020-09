Mirano (Treviso) – Muore giovane 23enne durante un incidente (Di sabato 5 settembre 2020) L’incidente è avvenuto nella notte a Mirano, in provincia di Venezia. La vittima è un giovane massaggiatore: per lui non c’è stato nulla da fare. Un ragazzo di 23 anni, ha perso la vita questa notte in un terribile incidente stradale avvenuto alle 3.15 del 5 settembre 2020, in via Scaltenigo a Mirano, in provincia … Leggi su periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Mirano Treviso L'auto si ribalta e finisce fuori strada: Lorenzo muore a 23 anni Today.it L'auto si ribalta e finisce fuori strada: Lorenzo muore a 23 anni

Un ragazzo di 23 anni, Lorenzo Niero, ha perso la vita questa notte in un terribile incidente stradale avvenuto alle 3.15 del 5 settembre 2020, in via Scaltenigo a Mirano, in provincia di Venezia. Lor ...

Tragedia della strada: muore finendo in un canale di scolo a pochi passi da casa

MIRANO (VENEZIA) - Un 23enne è morto in un incidente stradale avvenuto a Scaltenigo, frazione del comune di Mirano, in provincia di Venezia. Secondo una prima ricostruzione l'uomo alle 3.15 di oggi, s ...

Un ragazzo di 23 anni, Lorenzo Niero, ha perso la vita questa notte in un terribile incidente stradale avvenuto alle 3.15 del 5 settembre 2020, in via Scaltenigo a Mirano, in provincia di Venezia. Lor ...MIRANO (VENEZIA) - Un 23enne è morto in un incidente stradale avvenuto a Scaltenigo, frazione del comune di Mirano, in provincia di Venezia. Secondo una prima ricostruzione l'uomo alle 3.15 di oggi, s ...