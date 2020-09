Mattarella a Cernobbio: i segnali innovativi dell’UE (Di sabato 5 settembre 2020) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parla di un’Europa dai ‘segnali innovativi’. Arrivano i riconoscimenti anche per il presidente della Commissione Ursula von der Leyen In collegamento video Sergio Mattarella si lascia andare a commenti positivi sull’operato Ue e sull’andamento generale post-pandemia. Il secondo giorno del forum Abrosetti è stato così inaugurato da un lungo discorso incoraggiante sull’Ue e sui risultati raggiunti finora. segnali Positivi ‘Dall’Europa, in occasione dell’epidemia, sono arrivati segnali innovativi. La pandemia è stato un richiamo alla realtà‘. Parole molto diverse da quelle che il premier Mattarella rivolgeva a Bruxelles, ... Leggi su zon

Agenzia_Ansa : Mattarella: 'L'Ue ha ritrovato lo spirito dei suoi padri fondatori' #Cernobbio #Cernobbio2020 #ANSA - Corriere : Mattarella: «Dal Covid richiamo alla realtà. Non lasciamo a italiani di domani debito senza crescita» - RaiNews : Le parole di #Mattarella a #Cernobbio2020 - usato_di_sicuro : Cernobbio, Mattarella: 'L'UE ha ritrovato lo spirito dei padri fondatori.' Poi è passato il cameriere (Umberto Elle… - Rivalevante : Coronavirus. Mattarella: 'Ue ha mostrato sua forza propulsiva, ha ritrovato spirito padri fondatori'… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella Cernobbio

La pandemia Covid «è stato uno spartiacque per la Ue che in pochi mesi ha assunto decisioni coraggiose e innovative». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo in video ...I fondi europei per la ripresa dopo la pandemia da Covid-19 sono «un’occasione unica» per i singoli Stati e per la stessa Unione, da non sprecare di fronte alle generazioni future. È il monito lanciat ...