Luana Rainone, uccisa e gettata in un pozzo: l’assassino aveva già altre condanne (Di sabato 5 settembre 2020) Ha confessato l’omicidio e ha condotto i carabinieri nel luogo dove aveva occultato, in un pozzo, il cadavere di Luana Rainone. La 31enne era scomparsa il 23 luglio scorso, intorno alle 14, dopo aver lasciato la sua abitazione. Gli investigatori sono però risaliti fino a Nicola del Sorbo, vicino di casa 34enne con precedenti problemi con la giustizia. Si è scoperta una relazione clandestina fra Luana e il suo carnefice, conclusasi nel peggiore dei modi, anche a causa della droga. uccisa dopo una lite e in preda alla droga Luana Rainone scomparve il 23 luglio. Dopo un mese di ricerche, i carabinieri hanno trovato il suo corpo senza vita e individuato in Nicola del Sorbo, 34enne bracciante agricolo e vicino di casa di ... Leggi su thesocialpost

