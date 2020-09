L'autogol di Zingaretti sui "negazionisti" del Covid. E in rete lo massacrano (Di sabato 5 settembre 2020) L'ultimo autogol di Nicola Zingaretti va a segno sui social. Il segretario del Pd e governatore della Regione Lazio si è lanciato in un appello su Twitter contro i "negazionisti" del Covid e la manifestazione No Mask in programma per oggi pomeriggio, sabato 5 settembre, alla Bocca della Verità, a Roma. Ma il post è un boomerang. A rispondergli tanti utenti che gli rinfacciano gli aperitivi anti-virus sui Navigli, lo scandalo mascherine della Regione Lazio e gli sciagurati riferimenti alle "fosse comuni sulle spiagge" se la destra fosse stata al potere durante la pandemia. "Fermatevi negazionisti! La manifestazione è un errore. Siete ancora in tempo per annullarla. Rispettate vittime, famiglie, operatori della sanità, i sacrifici ... Leggi su iltempo

L'ultimo autogol di Nicola Zingaretti va a segno sui social. Il segretario del Pd e governatore della Regione Lazio si è lanciato in un appello su Twitter contro i "negazionisti" del Covid e la manife ...

