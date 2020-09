Lapo Elkann sul Covid: “Chi è positivo e va in giro? Merita il carcere” (Di sabato 5 settembre 2020) Lapo Elkann si è espresso in merito all’emergenza del Coronavirus e alle persone che, nonostante siano consce di essere positive, scelgono di andare in giro lo stesso. Lapo Elkann è stato oggi ospite a Sky Tg24, nel pomeriggio. L’erede di casa Agnelli è anche imprenditore di diverse attività, tra cui Italian Independent Group, da lui … L'articolo Lapo Elkann sul Covid: “Chi è positivo e va in giro? Merita il carcere” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Adnkronos : #LapoElkann: 'Ci vuole carcere per chi va in giro con #Covid' - ACeschia : RT @Signorasinasce: #LapoElkann : “#Carcere per chi va in giro col #Covid ” Ma non diceva che aveva smesso???? - laila17459378 : RT @Signorasinasce: #LapoElkann : “#Carcere per chi va in giro col #Covid ” Ma non diceva che aveva smesso???? - AnnaLomb007 : E se l’ha capito pure Lapo Elkann che i negazionisti stanno male male... ??????? - Antonel23399615 : RT @ImolaOggi: I pareri autorevoli, solo su Sky Tg24! Lapo Elkann: “carcere per chi va in giro col Covid” -