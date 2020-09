F1, Gp Toscana Ferrari 1000: Mugello Circuit taglia prezzi dei biglietti del 50% (Di sabato 5 settembre 2020) Scarperia e San Piero, FI,, 5 settembre 2020 - Retromarcia del Mugello Circuit che, in vista del Gran Premio della Toscana - Ferrari 1000 di Formula 1 , in programma domenica 13 settembre, ha deciso ... Leggi su quotidiano

LaMadreBadessa : RT @TgrRaiToscana: Dopo le forti critiche per i prezzi dei biglietti troppo alti (il più economico 750 euro) i vertici del circuito di pro… - Andyphone : RT @TgrRaiToscana: Dopo le forti critiche per i prezzi dei biglietti troppo alti (il più economico 750 euro) i vertici del circuito di pro… - TgrRaiToscana : Dopo le forti critiche per i prezzi dei biglietti troppo alti (il più economico 750 euro) i vertici del circuito d… - FormulaPassion : #F1 #ItalianGP | #Mugello, prezzi dei biglietti dimezzati - DanieleFassina : RT @P300it: F1 | Ferrari Club indispettiti per la gestione del GP di Toscana ? di Alessandro Secchi ?? -