Ex Ilva, incendiate nella notte 8 auto degli operai. Deraglia un carro-siluro. I sindacati: “Fortissimo malessere e scarsa manutenzione” (Di sabato 5 settembre 2020) Otto auto incendiate nel parcheggio, un carro-siluro Deragliato e il duro attacco del sindaco Rinaldo Melucci ad ArcelorMittal. Cresce la tensione dentro l’ex Ilva di Taranto, dopo una settimana delicata tra faccia a faccia dell’ad Lucia Morselli con i sindacati e l’annuncio del prolungamento della cassa integrazione per Covid-19. Alle 2 della notte tra venerdì e sabato, nel piazzale destinato a parcheggio vicino alla portineria Imprese, 8 autovetture di proprietà di dipendenti delle ditte di appalto – compresa una di un delegato Usb – sono andate a fuoco. Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil e Usb che hanno inviato una segnalazione alla Prefettura, alla Questura e alla Asl di Taranto in cui ... Leggi su ilfattoquotidiano

Roma, 05 set 16:32 - (Agenzia Nova) - Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia, sottolinea in merito alla vicenda dell'ex Ilva che "tra Cassa integrazione, cabine di regia, pagamenti arretrati dell ...

Incendio auto alla portineria imprese Ilva

Incendio, presumibilmente di natura dolosa, alla portineria imprese dello stabilimento Arcelor Mittal. Un violento rogo nella notte ha distrutto diverse. Non è la prima volta che accade. Nelle ultime ...

