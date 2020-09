Conegliano-Scandicci oggi in tv: canale, orario e diretta streaming volley Supercoppa 2020 (Di sabato 5 settembre 2020) Imoco volley Conegliano-Savino Del Bene Scandicci sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e come vedere in diretta streaming la seconda semifinale della Supercoppa femminile 2020 di volley. Le Pantere, campionesse della passata edizione e qualificate direttamente alla Final Four, esordiscono nella competizione nazionale proprio contro le toscane, reduci dalla vittoria in quattro set contro Monza ai quarti di finale. Le due squadre scenderanno sul campo di Piazza dei Signori a Vicenza per conquistare l’accesso alla finalissima. Appuntamento dunque per le ore 18.00 di sabato 5 settembre. La partita sarà visibile in diretta tv su Rai ... Leggi su sportface

