Calciomercato Cagliari, l’Inter non vuole prestare ancora Nainggolan (Di sabato 5 settembre 2020) Calciomercato Cagliari: i rossoblù non mollano Nainggolan, ma l’Inter fa muro Il Cagliari non molla Radja Nainggolan e continua a sognare la permanenza in rossoblù dopo la stagione in prestito dall’Inter. Il club sardo lancia segnali giornalieri ai nerazzurri e al calciatore, ma la dirigenza interista fa muro. Come riportato da Tuttosport, le intenzioni della società milanese sarebbero sì quelle di cedere il belga ma per adesso non vogliono nuovamente prestarlo a costo zero e vorrebbero ricavare qualcosa da una sua cessione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

