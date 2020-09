Borriello assicura: “Napoli-Pescara non è a rischio” (Di sabato 5 settembre 2020) L’Assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello ha rassicurato in diretta a radio Punto Nuovo sulla situazione del San Paolo in vista dell’amichevole contro il Pescara “Abbiamo avuto una piccola difficoltà al San Paolo, per la gara della termogestione: la ditta arrivata seconda ha fatto ricorso e quindi c’è stata una sospensione. Siamo subito corsi ai ripari, abbiamo appuntamento alle 10:00 di lunedì perché abbiamo interpellato la ditta che è arrivata seconda per un affido temporaneo di un mese, un mese e mezzo. Lunedì mandiamo le carte necessarie per l’affidamento temporaneo, per mercoledì riapriamo l’acqua calda. Napoli-Pescara non è a rischio, nessuna preoccupazione a riguardo. C’è un’ordinanza ... Leggi su ilnapolista

napolista : #Borriello assicura: “#NapoliPescara non è a rischio” A radio Punto Nuovo: “Sul pubblico siamo stati molto chiari,… -

Ultime Notizie dalla rete : Borriello assicura Borriello al Napoli? L'agente assicura: "Il Napoli è informato di tutto, se vorrà ci... SpazioNapoli