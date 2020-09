Borgianni, parte altissimo, finisce quasi pazzo (Di domenica 6 settembre 2020) Le date riguardanti la vita e i lavori di Orazio Borgianni non sono ancora esaustive: nacque a Roma il 6 aprile del 1574 e la sua opera più famosa, la Pala di Sezze, raffigurante la Vergine che consegna il Santo Bambino a San Francesco, fatto accaduto solo nell’immaginario francescano e dipinto per San Francesco a Ripa nel 1608, non fu ben capita per un discutibile eccesso di fasto, al punto che gli Zoccolanti che reggevano la chiesa non la accettarono … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

