Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2020 ore 10:30 (Di venerdì 4 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 4 SETTEMBRE 2020 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI ANDIAMO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA LA RUSTICA. TRAFFICO REGOLARE. SULLA PONTINA INVECE PERMANGONO LE CODE PER INCIDENTE TRA IL RACCORDO E TOR DE CENCI IN DIREZIONE DI POMEZIA. PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI. PER IL TRASPORTO PUBBLICO, ANCORA INTERROTTA LA LINEA FERROVIARIA VITERBO ORTE TRA VITERBO PORTA FIORENTINA E ATTIGLIANO. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI A Roma INVECE INTERROTTA LA LINEA TRAM 3 PER LAVORI SULLA SEDE TRAMVIARIA. SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : Oggi vi parlo di un quartiere periferico della città: siamo a Malafede, a sud di Roma. Stiamo realizzando una roton… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2020 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2020 ore 09:45: VIABILITÀ DEL 4 SETTEMBRE 2020 ORE… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2020 ore 09:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2020 ore 09:15: VIABILITÀ DEL 4 SETTEMBRE 2020 ORE… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Tir in fiamme a barriera Roma Est, autista in salvo Affaritaliani.it