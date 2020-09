Usa: sindaca di Rochester ha sospeso i 7 agenti per morte di Daniel Prude (Di venerdì 4 settembre 2020) Sono tutti ritenuti responsabili del decesso del 41enne afroamericano, con problemi psichici, a New York, per le conseguenze di un'asfissia: lo avevano incappucciato e spinto a terra premendogli il ... Leggi su tg.la7

Sette agenti coinvolti nella morte dell’afroamericano Daniel Prude sono stati sospesi dalla sindaca di Rochester, vicino a New York, Lovely Warren. La decisione è stata presa a oltre cinque mese dall’ ...

Afroamericano incappucciato e morto soffocato, sospesi 7 agenti

