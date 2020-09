Tuttosport - C'è Senesi con Sokratis: con 20 mln il Feyenoord non batterebbe ciglio (Di venerdì 4 settembre 2020) Non solo Sokratis. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport il Napoli, cedendo Koulibaly e Maksimovic, acquisterà due difensori centrali. Leggi su tuttonapoli

tuttosport : #Juve, la regione #Piemonte: 'Ok alla riapertura dell'#AllianzStadium' - tuttosport : #Nazionale, novità #Marchisio per il ritorno su Rai 1 - tuttosport : #Juve, #Rabiot entusiasta di #Pirlo: 'È il massimo' ?? - maurobertoTO : @tuttosport ahah ??... Suarez ha firmato ieri per la Juve e il Barcellona sta aspettando la chiusura dell’ accordo c… - Pern_Cross : @marybelva @GmFilipponi @tuttosport So tutto io ero ironico! Spero arrivi davvero ma idiota ci sei tu -

Ultime Notizie dalla rete : Tuttosport è Addio alla Roma, Cristiano Ronaldo e la Juve: parla Dzeko Tuttosport Inter, le cifre per Darmian

L'Inter pagherà 2,5 milioni al Parma per rispettare il patto dell'operazione Matteo Darmian. Si va avanti in quella direzione dopo l'incontro con gli agenti di ieri. Secondo Tuttosport, i primi due te ...

TUTTOSPORT - Luperto, lo Spezia studia una doppia soluzione col Napoli. Le ultime sull'affare

Il Napoli, in vista della prossima annata calcistica, potrebbe fare una vera e propria rivoluzione soprattutto per quello che concerne il reparto difensivo. Diversi calciatori sono ormai destinati a l ...

L'Inter pagherà 2,5 milioni al Parma per rispettare il patto dell'operazione Matteo Darmian. Si va avanti in quella direzione dopo l'incontro con gli agenti di ieri. Secondo Tuttosport, i primi due te ...Il Napoli, in vista della prossima annata calcistica, potrebbe fare una vera e propria rivoluzione soprattutto per quello che concerne il reparto difensivo. Diversi calciatori sono ormai destinati a l ...