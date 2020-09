The Glorias: Julianne Moore e Alicia Vikander sono femministe in fiamme nel trailer del biopic (Di venerdì 4 settembre 2020) Julianne Moore e Alicia Vikander sono la femminista Gloria Steinmen in fgasi diversi della vita nel fiammeggiante biopic femminista The Glorias, su Amazon prime Video dal 30 settembre. Julianne Moore e Alicia Vikander nel trailer di The Glorias, film biografico incentrato sulle gesta della popolare femminista e attivista Gloria Steinem. Nel cast del film diretto da Julie Taymour, oltre alle protagoniste Julianne Moore e ad Alicia Vikander, che interpretano la Steinem in varie fasi della vita, compaiono anche Janelle Monáe, Lorraine Toussaint, Bette Midler e Monica Sanchez. The ... Leggi su movieplayer

ValentinaDAmic4 : Power to the women! The Glorias: Julianne Moore e Alicia Vikander sono femministe in fiamme nel trailer del biopic… - 3cinematographe : Ecco il primo sguardo al film The Glorias, basato sull'autobiografia di #GloriaSteinem My Life on the Road.… - SimonaCroisette : RT @iconicrusca: Il film di The Glorias uscirà anche da noi su @PrimeVideoIT? Considerando che negli Stati Uniti arriva a fine mese ?? - iconicrusca : Il film di The Glorias uscirà anche da noi su @PrimeVideoIT? Considerando che negli Stati Uniti arriva a fine mese ?? - linettishoe : @PrimeVideoIT @AmazonNewsItaly per caso The Glorias sarà disponibile anche su Prime Video Italia? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : The Glorias The Glorias: Julianne Moore è Gloria Steinem nel teaser trailer del film Cinematographe.it - FilmIsNow Impostazioni dei sottotitoli

Basato sull'archivio dell'opera della femminista Gloria Steinem. Il film racconta dell'influenza della sua infanzia trascorsa sempre in viaggio sulla sua vita di scrittrice, attivista e organizzatrice ...

Meghan Markle e Gloria Steinem, l’inedita alleanza per spingere le donne a votare alle presidenziali

Una duchessa e un’icona femminista dialogano sulla necessità che le donne vadano a votare alle presidenziali americane il prossimo autunno come in qualsiasi altra parte del globo. «Se non voti non esi ...

Basato sull'archivio dell'opera della femminista Gloria Steinem. Il film racconta dell'influenza della sua infanzia trascorsa sempre in viaggio sulla sua vita di scrittrice, attivista e organizzatrice ...Una duchessa e un’icona femminista dialogano sulla necessità che le donne vadano a votare alle presidenziali americane il prossimo autunno come in qualsiasi altra parte del globo. «Se non voti non esi ...