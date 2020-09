Serie A, le amichevoli di oggi: Luis Alberto e Osimhen scatenati nelle vittorie di Lazio e Napoli (Di venerdì 4 settembre 2020) Tre le amichevoli di oggi che hanno interessato squadre di Serie A. Il Cagliari ha superato l’Olbia per 1-0, grazie ad un gol di Rog al 77′. Sofferenza per la Lazio nel 3-2 al Vicenza. Marcature aperte da Lazzari (molto positiva la sua prova), poi la rimonta del Lanerossi con i gol di Ierardi e Gori. Luis Alberto firma il pari su rigore allo scadere del primo tempo e bissa su punizione nella ripresa per la vittoria della squadra di Simone Inzaghi. Facile 4-0 del Napoli al Teramo. Scatenato Osimhen, autore di una tripletta. Di Lozano l’altra rete della squadra di Gattuso. Lazio, Simone Inzaghi si fa sentire: “Mi hanno promesso dei rinforzi”. Poi parla di mercato e infortunatiL'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

