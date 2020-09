San Giorgio del Sannio, Stefano Caldoro in piazza a sostegno di Pedicini e Matera (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio del Sannio (Bn) – Stefano Caldoro, il candidato governatore per le liste di centrodestra, sarà presente a San Giorgio del Sannio per accompagnare i candidati della lista Fratelli d’Italia, Francesca Pedicini e Domenico Matera, nel rush finale della campagna elettorale. L’appuntamento è per domani, sabato 5 settembre, alle 18:50 presso piazza Risorgimento. Insieme a Caldoro interverrà il sen. Antonio Iannone, coordinatore regionale del partito di Giorgia Meloni e Federico Paolucci, portavoce provinciale. “La visita di Stefano Caldoro a San Giorgio del Sannio ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : San Giorgio I palazzi sotto il ponte Genova San Giorgio diventano case per studenti e anziani Telenord Berlusconi ricoverato per Covid19, ha una polmonite bilaterale allo stato precoce

Silvio Berlusconi è ricoverato dalla scorsa notte all’ospedale San Raffaele di Milano dopo che è stato riscontrato un aggravamento delle sue condizioni di salute per via del coronavirus. Si è appreso, ...

Berlusconi ricoverato al San Raffaele

A scopo precauzionale dopo la comparsa di alcuni sintomi. Il quadro clinico non preoccupa. Il leader di Forza Italia era risultato positivo al Covid mercoledì: “Virus insidioso ma non ho più febbre né ...

Silvio Berlusconi è ricoverato dalla scorsa notte all'ospedale San Raffaele di Milano dopo che è stato riscontrato un aggravamento delle sue condizioni di salute per via del coronavirus. Si è appreso, ...A scopo precauzionale dopo la comparsa di alcuni sintomi. Il quadro clinico non preoccupa. Il leader di Forza Italia era risultato positivo al Covid mercoledì: "Virus insidioso ma non ho più febbre né ...