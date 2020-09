Samsung, tante novità con lo smartphone Galaxy A42 5G, il tablet Galaxy Tab A7 e la smart band Galaxy Fit 2 (Di venerdì 4 settembre 2020) Settembre pieno di novità per Samsung: il colosso coreano ha infatti annunciato il nuovo smartphone Galaxy A42 5G, il tablet Galaxy Tab A7 e il fitness tracker Galaxy Fit 2. Il primo potrebbe essere particolarmente interessante in quanto dovrebbe essere lo smartphone 5G più economico dell’azienda di Seul commercializzato in Europa. Purtroppo, nonostante l’ufficialità, le informazioni mancanti sono ancora tante, ma procediamo per ordine. Lo smartphone Galaxy A42 5G integra un display ... Leggi su ilfattoquotidiano

Per il 2020 Samsung ha presentato ancora una volta due Galaxy Note ma ha cambiato il posizionamento e il concetto. Se ricordate tra Note 10 e Note 10 Plus intercorreva una differenza più che altro di ...

Samsung The Premiere: proiettore laser a tiro ultra corto

Sembra che questi dispositivi stiano raccogliendo l’interesse di numerose aziende. Anche Samsung presenta The Premiere, il suo proiettore laser a tiro ultra corto, per una esperienza di visione comple ...

Per il 2020 Samsung ha presentato ancora una volta due Galaxy Note ma ha cambiato il posizionamento e il concetto. Se ricordate tra Note 10 e Note 10 Plus intercorreva una differenza più che altro di ...