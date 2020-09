Ritirano i figli da scuola per il Covid: "Troppi rischi: non possiamo permetterci un'altra quarantena" (Di venerdì 4 settembre 2020) “Ritiriamo i nostri figli da scuola. Troppi rischi per il Covid”: accade a Treviso dove due studenti sono stati ritirati dalle rispettive famiglie. A riportare le parole della prima coppia di genitori, preoccupata dalle conseguenze economiche che un eventuale contagio potrebbe generare sull’attività di famiglia, è Il Gazzettino:“Non possiamo permetterci che nostra figlia si infetti ... Il Covid ha messo in ginocchio il nostro negozio, non resisteremmo ad un’altra chiusura”.A fare paura non sono soltanto le ripercussioni economiche dell’isolamento. I genitori temono anche per la salute. Come sottolineato da Mariarita Ventura, preside del liceo statale ... Leggi su huffingtonpost

matteocannito : RT @HuffPostItalia: Ritirano i figli da scuola per il Covid: 'Troppi rischi: non possiamo permetterci un'altra quarantena' - AlexCorsetti : RT @HuffPostItalia: Ritirano i figli da scuola per il Covid: 'Troppi rischi: non possiamo permetterci un'altra quarantena' - HuffPostItalia : Ritirano i figli da scuola per il Covid: 'Troppi rischi: non possiamo permetterci un'altra quarantena' - SusyPorta : RT @carlottasiani1: @a_meluzzi Sentivo argomenti sulla scuola su Twitter, mamme che ritirano i figli dalle scuole. Che vita sociale potrann… - ftk33333 : quest'anno la didattica privata va un casino -