Regionali, Guerini (Pd): “Andava fatto sforzo maggiore. Le differenze con il M5s sono tante ma serve confronto su schema politico” (Di venerdì 4 settembre 2020) “Io credo che i processi politici abbiano una loro complessità, questa maggioranza nasce esattamente un anno fa e nasce dalla collaborazione tra forze che sono profondamente diverse tra di loro. La differenza di cultura politica tra Pd e M5S è molto significativa e lo è proprio nei fondamentali della politica, nelle concezioni più profonde, nel Dna. E questa differenza non si cancella d’incanto perché si lavora insieme al governo”. Lo dice il ministro Lorenzo Guerini alla Festa de l’Unità a Modena. “Se guardo in maniera retrospettiva -aggiunge- in questo anno abbiamo fatto passi l’uno verso l’altro importanti ma le differenze restano. E resta anche nella capacità di implementare le alleanza locali. Le Regionali lo ... Leggi su ilfattoquotidiano

