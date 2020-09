Prince of Persia Remake sembra ormai vicinissimo: l'annuncio potrebbe arrivare al prossimo Ubisoft Forward (Di venerdì 4 settembre 2020) Lo scorso mese vi abbiamo informato di un potenziale Remake di Prince of Persia. E, a quanto pare, Ubisoft sta davvero lavorando a un Remake. Secondo Jason Schreier di Bloomberg, Ubisoft prevede di rivelare Prince of Persia Remake il 10 settembre, durante il suo evento Ubisoft Forward.Ecco cosa ha detto Schreier nel suo Podcast:Leggi altro... Leggi su eurogamer

Prince Persia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Prince Persia