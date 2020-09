Neonata trovata morta in una siepe, scoperta la causa del decesso (Di venerdì 4 settembre 2020) È stata ricostruita la presunta dinamica che avrebbe portato due giorni fa alla morte di una Neonata di poche ore a Roccapiemonte, nel salernitano. La bambina, a quanto pare, sarebbe rimasta uccisa dalla caduta dal balcone dell’appartamento, da dove sarebbe stata gettata. Neonata gettata da un balcone Sarebbe stata presa, appena nata, e gettata dal secondo piano del palazzo in cui abitano i suoi genitori, un uomo e una donna di 47 e 42 anni. La ferita alla testa, provocata dall’impatto con il suolo, sarebbe stata fatale per la piccola, ritrovata con ancora il cordone ombelicale attaccato. I genitori non hanno voluto parlare Non hanno ancora parlato i due genitori della piccola. Fermati e messi in stato di custodia –la madre è in ospedale sorvegliata a vista, monitorata in quanto ha appena ... Leggi su thesocialpost

