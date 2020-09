Matteo Salvini sbarca a Venezia, il bacio con Francesca Verdini sul red carpet (Di venerdì 4 settembre 2020) Matteo Salvini sbarca a Venezia. Il suo arrivo era stato chiacchierato per tutta la giornata («Non l’abbiamo invitato ma ognuno è libero di andare alle proiezioni che desidera. Conoscendo la sua capacità di saperci essere in un momento importante, mi fa piacere. Ma il film non è manipolabile», aveva detto l’attore protagonista Pierfrancesco Favino), ma il leader della Lega si è presentato al Lido in un’altra «versione»: senza felpa, ma in smoking al fianco della fidanzata Francesca Verdini. Leggi su vanityfair

