La Valle ricorda Philippe Daverio

Da un mese l'organismo di indagine aspetta la documentazione, soprattutto quella dell'Unità di crisi. Ma (quasi tutti) gli assessori fanno orecchie da mercante. Il coordinatore Valle (Pd): "Senza gli ...

Anche il mondo della cultura della provincia di Sondrio piange la scomparsa di Philippe Daverio, storico e critico dell’arte spentosi all’età di 70 anni a Milano. Molti, infatti, gli incontri, le conf ...

