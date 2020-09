In aereo senza biglietto: la giustificazione è surreale (Di venerdì 4 settembre 2020) Un uomo di trent’anni sale su un aereo senza avere il biglietto. L’uomo si giustifica in un modo bizzarro. Indagini in corso per accertare responsabilità. Marcello Cannale, un uomo di 30 anni di Bari, residente nel quartiere di Ceglie del Campo, lo scorso 28 agosto ha superato tutti i controlli previsti per l’imbarco ed è salito su un aereo in partenza da Bari e diretto a Genova senza avere il biglietto. L‘uomo, dopo aver aiutato moglie e figlia di tre anni a salire sull’aereo Rayanair e a sistemare i bagagli, ha provato ad uscire dallo stesso. In quel momento, però, una hostess lo ha fermato. L’uomo, sprovvisto di biglietto, è stato sanzionato per 2.064 euro, ma la ... Leggi su bloglive

