Covid, il report dell’Iss: “Fase di transizione in progressivo peggioramento. Aumento ricoveri, ma no segnali di sovraccarico nei reparti” (Di venerdì 4 settembre 2020) “transizione al momento in progressivo peggioramento” con un “Aumento da cinque settimane consecutive”. Lo rileva il monitoraggio settimanale sulla diffusione del Covid in Italia dell’Iss e ministero della Salute relativo al periodo 24-30 agosto, aggiornato al primo settembre. “Anche in questa settimana – si legge – si rileva una trasmissione diffusa del virus su tutto il territorio nazionale che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti e spesso associati ad attività ricreative che comportano assembramenti e violazioni delle regole di distanziamento fisico sia sul territorio nazionale che all’estero”. “Si assiste pertanto – prosegue – alla successiva importazione di casi e ad una ulteriore trasmissione locale ... Leggi su ilfattoquotidiano

fanpage : Covid, indice Rt a 1,18. Il report Iss: “Trend in peggioramento e trasmissione diffusa” -

Ultime Notizie dalla rete : Covid report Covid, il report dell’Iss: “Fase di transizione in progressivo peggioramento Il Fatto Quotidiano Coronavirus, report ISS-Ministero Salute: aumentano casi e focolai. Età media 32 anni

Nella settimana di monitoraggio dal 24 al -30 agosto sono stati riportati complessivamente 1.799 focolai attivi di cui 649 nuovi Condividi 04 settembre 2020 "Transizione al momento in progressivo pegg ...

Covid, Iss: «Aumento contagi in 13 regioni, casi in rialzo. Rt nazionale a 1,18»

L'indice di trasmissione nazionale (rt) calcolato sui casi sintomatici e riferito al periodo 13-26 agosto 2020, è pari a 1,18. È quanto emerge dal monitoraggio della cabina di regia ministero della Sa ...

Nella settimana di monitoraggio dal 24 al -30 agosto sono stati riportati complessivamente 1.799 focolai attivi di cui 649 nuovi Condividi 04 settembre 2020 "Transizione al momento in progressivo pegg ...L'indice di trasmissione nazionale (rt) calcolato sui casi sintomatici e riferito al periodo 13-26 agosto 2020, è pari a 1,18. È quanto emerge dal monitoraggio della cabina di regia ministero della Sa ...