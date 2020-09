Corriere e Repubblica, crollo nelle vendite. Ecco i numeri da incubo per i due quotidiani (Di venerdì 4 settembre 2020) Un tonfo che non è passato inosservato, quello fatto registrare nelle vendite tanto dal Corriere della Sera quanto da Repubblica. Due testate reduci da un momento tutt’altro che roseo e che ora si trovano a osservare l’ingresso in scena di un nuovo quotidiano, il Domani di Carlo De Benedetti, che potrebbe svolgere un ruolo chiave nella ridefinizione dei rapporti di forza. Sì perché stando alle voci che hanno da tempo iniziato a circolare, a finanziare il giornale potrebbe essere Urbano Cairo, editore del Corriere della Sera e desideroso di assestare la mazzata definita a Repubblica, che spera di doppiare. L’esordio in edicola de il Domani è previsto per il prossim 15 settembre. A dirigerlo Stefano Felti, e già si parla della ... Leggi su ilparagone

C’è chi ambisce a indossare il camice bianco per sentirsi utile, come i tanti eroi in prima linea nell’emergenza della pandemia. Per altri è un sogno fin da bambini o un desiderio che nasce da una sto ...

Risiedeva a Sant'Elpidio a Mare . Doveva essere arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Fermo, poiché pendeva su di lui una condanna per detenzione di droga a fini di spaccio e ri ...

