Coronavirus Lazio: il bollettino di oggi 4 settembre (Di venerdì 4 settembre 2020) Dopo i 154 casi di ieri l’andamento dei contagi di Coronavirus oggi nel Lazio nel bollettino della Regione: articolo in aggiornamento I dati di ieri sul Coronavirus nel Lazio (dal Messaggero)Sono stati 150 i test rapidi effettuati da mezzanotte a questa mattina al drive-in allestito nell’area lunga sosta dell’Aeroporto di Fiumicino e presso il Terminal 3 dello scalo, che hanno permesso di individuare un positivo. Lo rende noto l’Unità di Crisi Covid 19 della Regione sottolineando che “i viaggiatori dimostrano nelle oltre 40 pagine di commenti lasciati al Terminal 3 di gradire l’assistenza ed il servizio offerto dagli operatori: ‘Wonderful assistance’ (assistenza fantastica) e ancora ‘Con persone come voi ... Leggi su nextquotidiano

