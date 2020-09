Carabinieri sequestrano 14mila bottiglie d’acqua: non rispettavano requisiti igienico-sanitari (Di venerdì 4 settembre 2020) I Carabinieri Nas di Catania hanno sequestrato circa 14mila confezioni di acqua conservate in strutture precarie. Non rispettavano i requisiti igienico-sanitari, ed esposte ai raggi solari Il NAS di Catania ha effettuato un controllo presso un supermercato sito in provincia di Messina, optando per un sequestro di numerose unità di acqua. Nel corso delle operazioni i … L'articolo Carabinieri sequestrano 14mila bottiglie d’acqua: non rispettavano requisiti igienico-sanitari proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

newzit : #Platì. Carabinieri sequestrano 200 piante di #cannabis e un fucile: 1 arresto - puntomagazine : La vicenda si è consumata nel febbraio 2020 nei territori di Marianella, Chiaiano, Scampia in danno di un 30enne, o… - AnnelieMoser : RT @CrisciGloria: Maltratta il suo cane, i carabinieri glielo sequestrano e lo denunciano - larampait : (FOTO) Villa Literno. Rifiuti speciali e ingombranti: Carabinieri Forestale sequestrano area - (FOTO) #VillaLiterno… - larampait : (FOTO) #VillaLiterno. #Rifiuti speciali e #ingombranti: #CarabinieriForestale sequestrano area -

Ultime Notizie dalla rete : Carabinieri sequestrano Carabinieri sequestrano a Platì 200 piante di cannabis e un fucile, arrestato 57enne Corriere della Calabria Cucciago, i carabinieri fermano un giovane con cocaina e contanti: finisce al Bassone

I carabinieri del Nucleo radiomobile di Cantù ieri sera hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 28 anni, residente a Cantù, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spacci ...

Carabinieri sequestrano 14mila bottiglie d’acqua: non rispettavano requisiti igienico-sanitari

I Carabinieri Nas di Catania hanno sequestrato circa 14mila confezioni di acqua conservate in strutture precarie. Non rispettavano i requisiti igienico-sanitari, ed esposte ai raggi solari Il NAS di C ...

I carabinieri del Nucleo radiomobile di Cantù ieri sera hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 28 anni, residente a Cantù, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spacci ...I Carabinieri Nas di Catania hanno sequestrato circa 14mila confezioni di acqua conservate in strutture precarie. Non rispettavano i requisiti igienico-sanitari, ed esposte ai raggi solari Il NAS di C ...