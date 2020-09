Cagliari vince 1-0 in amichevole con l'Olbia (Di venerdì 4 settembre 2020) ANSA, - ARITZO, 04 SET - È di Rog il primo gol della stagione per il nuovo Cagliari di Di Francesco. Il centrocampista croato ex Napoli ha sbloccato e deciso al 31' della ripresa la gara amichevole ... Leggi su corrieredellosport

