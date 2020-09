Branco di cinghiali su via Trionfale: Roma sempre più allo ‘stato brado’ (Di venerdì 4 settembre 2020) Un Branco di cinghiali è stato avvistato questa mattina poco prima delle 8:00 su via Trionfale, a Roma Nord. I sei esemplari, tra adulti e cuccioli, camminavano sulla strada alla ricerca di cibo. Hanno poi sostato in una piazza, dove sono riusciti a rimediare qualcosa da mangiare tra i rifiuti. Ormai i residenti sono abituati a queste scene, anche se ogni tanto – purtroppo – qualche folle cerca di allontanare i cinghiali sparando frecce di balestra: a Monte Mario sono state almeno due le aggressioni a cuccioli di cinghiale avvenute in questo barbaro modo, una il 31 maggio e l’altra meno di un mese dopo, il 29 giugno. (Video di Mauro Gallucci) Branco di cinghiali su via Trionfale: ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Mi rendo conto che vivere in campagna e lamentarsi perché i cinghiali ti devastano regolarmente e sistematicamente il giardino può apparire futile, visto che ormai sono stati fotografati per le strade ...

GINOSA – “Danni ingenti all’a­gricoltura dai cinghiali che conti­nuano a scorrazzare lungo i canali e nelle campagne, aggravando una situazione già estremamente diffi­cile. Un fenomeno acuito durante ...

