Barbara D’Urso video esordi, Techetecheté sbanca, lei non apprezza: «Nemmeno oscurare» (Di venerdì 4 settembre 2020) Ha sbancato l’auditel il video degli esordi di Barbara D’Urso trasmesso da Techetechetè nella puntata di fine agosto: una giovanissima ‘Carmelita’ è apparsa come mamma l’ha fatta in una registrazione d’annata datata 1978. La messa in onda in prima serata non è affatto piaciuta alla conduttrice che ha espresso la propria opinione su quanto accaduto tra le pagine de La Stampa. E pensare che il momento clou della serata sembra esser stato proprio quello di cui Barbara si è resa – suo malgrado – protagonista. Leggi anche >> Barbara D’Urso Instagram foto rubata a ‘Pomeriggio 5’, outfit “azzardato”: «Una ragazzina» Barbara D’Urso ... Leggi su urbanpost

curvanord967 : RT @dea_channel: la dea Barbara D'Urso in maniche di camicia ?????????? - dea_channel : la dea Barbara D'Urso in maniche di camicia ?????????? - eleanortaurus : #Zangrillo comunque ha già la poltrona fissa da Barbara d'Urso - Mattiabuonocore : Da notare che Barbara D'Urso non annuncia il suo GF in primavera ma lo fa il giornalista de La Stampa nell'introduzione - SerieTvserie : Barbara d'Urso 'contro' Techetecheté: 'Bizzarro mettere i miei seni al vento senza oscurarli' -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia