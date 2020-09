Al San Raffaele Berlusconi ha una suite con parrucchiere, estetista e massaggiatori professionali (Di venerdì 4 settembre 2020) Una vera e propria suite quella dove è ricoverato Silvio Berlusconi al San Raffaele di Milano. L'Ospedale San Raffaele di Milano ha cinque Unità Operative dedicate, ubicate al 6° e 7° piano del ... Leggi su globalist

Ultime Notizie dalla rete : San Raffaele

Per il leader di Forza Italia e' stata riscontrata una polmonite bilaterale allo stato precoce ...(ANSA) - MILANO, 04 SET - "Il ricovero di Silvio Berlusconi è stato ritenuto necessario perchè soggetto è a rischio per l'età e le patologie precedenti, ma siamo in regime di ricovero con una situazio ...