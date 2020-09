Stefano De Martino, triangolo in aereo: passa da Cecilia a Giulia De Lellis (Di giovedì 3 settembre 2020) Stefano De Martino vola da Napoli a Milano, ma sull’aereo trova una sorpresa: capita prima vicino a Cecilia Rodriguez e poi vicino a Giulia De Lellis Stefano De Martino (Getty Images)Un volo non proprio comune quello dello scorso 31 agosto partito da Napoli ed atterrato a Milano Linate. Infatti sul volo erano presenti non una, ma ben tre celebrità, che fanno rumoreggiare il mondo del gossip. La casualità dei posti in aereo ha portato ad affiancare sul volo Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez, sorella dell’ex moglie Belen. Così visto il disagio tra i due, secondo quanto riportato dalla rivista ‘Oggi’, lei gli avrebbe chiesto di ... Leggi su bloglive

